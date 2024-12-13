Столичная почта Деда Мороза за время работы приняла более миллиона писем

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За семь лет работы почтовое отделение в Московской резиденции Деда Мороза получило более миллиона писем от детей и взрослых из разных уголков мира, сообщила пресс-служба усадьбы.

В 2024 году в резиденцию Деда Мороза в Москве пришло уже более 10 тысяч писем не только из России, но и из других стран.

Наибольшее количество посланий поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Рязани, Пермского, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского края, Свердловской, Курской и Кемеровской областей.

"Также письма приходят из Белоруссии, Германии и Китая. В топ подарков, которые дети просят у зимнего волшебника, попали смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, радиоуправляемые модели и конструкторы", – добавили в пресс-службе.

В список желаний вошли и предметы, которые нельзя приобрести, – волшебные палочки и шапки-невидимки.

Почтовая кампания Деда Мороза стартовала в столице 18 ноября. Все горожане смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные почтовые ящики, которые появились в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.

В этом году ящики впервые установили на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в "Москвариуме" на ВДНХ, в культурном центре "ЗИЛ", в парке "Сказка", а также в благотворительном фонде помощи детям и их семьям "Добрый дом".