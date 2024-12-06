Московский Дед Мороз рассказал, о каких подарках к Новому году мечтают дети и взрослые

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

В первую неделю работы почты Деда Мороза пришло более 4 тысяч открыток и пожеланий от детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза.

Отмечается, что письма с пожеланиями приходят из разных городов – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Рязани, Забайкальского и Краснодарского края и других регионов России. Кроме того, открытки Деду Морозу приходят также из зарубежных стран – Белоруссии, Германии и Китая.

Среди самых распространенных пожеланий – смартфоны, планшеты и игрушки. Также просят о брате или сестре, домашних питомцах, велосипеде, экипировке для игры в футбол и походе на Кремлевскую елку.

Самыми необычными подарками, которые попросили у Деда Мороза, оказались волшебная палочка, скатерть-самобранка и волшебный дневник с хорошими отметками.

При этом отмечается, что дети не только просят, но и присылают подарки Деду Морозу. Среди них – рисунки и поделки, сделанные своими руками из ваты, шишек, картона и пластика. Также шьют из фетра конверты, украшая их разноцветными бусинами.

В пресс-службе усадьбы отметили, что много писем поступило и от взрослых. Так, кто-то из них рассказал о мечте стать известной актрисой с миллионом подписчиков в социальных сетях. Часто также просят хорошую работу, здоровья, счастья и благополучия.

Почтовая кампания Деда Мороза стартовала в столице 18 ноября. Все горожане смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные почтовые ящики, которые появились в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.

В этом году ящики впервые установили на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в "Москвариуме" на ВДНХ, в культурном центре "ЗИЛ", в парке "Сказка", а также в благотворительном фонде помощи детям и их семьям "Добрый дом".