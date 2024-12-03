Москвичам рассказали, в каких парках города можно встретить Деда Мороза

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Встретить Деда Мороза можно сразу в нескольких парках Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Первой точкой маршрута сказочного персонажа станет Бабушкинский парк, где 7 декабря, в 11:00, состоится мастер-класс по написанию письма в адрес Деда Мороза. Кроме того,14 декабря новогодний волшебник посетит парк "У Джамгаровского пруда". Там в 12:00 начнется квест "Часы Деда Мороза. В поисках затерянного времени". Гостям предложат найти все цифры от циферблата часов, считающих время до нового 2025 года.



В ту же субботу, но уже в 11:00, Деда Мороза можно увидеть в Перовском парке, где для жителей пройдет квест. Задачей посетителей станет найти части специальной карты и познакомиться со сказочными персонажами.

14 декабря с 16:00 до 19:00 в "Сокольниках" состоится новогодняя развлекательная программа.

Между тем 19 декабря Дед Мороз будет водить хоровод вместе со Снегурочкой на катке и детской площадке в саду имени Баумана. Встретить сказочного персонажа и получить от него подарки можно с 13:00. 20 декабря в 16:00 интерактивная программа ожидается в Гончаровском парке, а далее волшебник посетит север и северо-запад Москвы. Программа "Встреча с Дедом Морозом и помощниками" пройдет в 11:00 21 и 22 декабря в парке "Северное Тушино" и парке Дружбы соответственно.

28 декабря в 12:00 Дед Мороз посетит парк "Фили", аналогичная анимационная программа состоится двумя часами позднее в парке 50-летия Октября. Также 29 декабря волшебник встретит гостей в парке "Красная Пресня", где с 11:00 ожидаются новогодние развлечения и конкурсы.

В Москве продолжают готовиться с наступающему Новому году, в том числе при помощи украшения городских объектов. Так, более 400 новогодних фигур разместят на станции метро "Трубная" столичного метрополитена. Надувные снеговики, елки, подарки, пряники и леденцы украсят стены станции. Также на ее своде установят крупные елочные игрушки.

