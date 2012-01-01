Турэксперт Васильева рассказала о необычных резиденциях Деда Мороза по всей России

Куда еще ехать за новогодним настроением, если не в гости к самому главному новогоднему Дедушке? Самая известная из резиденций находится в Великом Устюге Вологодской области, но это далеко не единственная – есть также в Карелии, Казани и даже в Сочи. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда под Новый год можно съездить с детьми и заодно самому поверить в новогоднее чудо.

Дом Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: vk.com/Российский Дед Мороз

Главная вотчина Деда волшебника в стране, куда кстати, в этом году уже четвертый раз отправился поезд Деда Мороза и в пункт назначения прибудет 11 января 2025 года. Территория большая, и помимо терема здесь есть почта, горка, кузница, "ледник" с ледяными скульптурами, кафе, гостиница и многое другое.

Первое, что видят посетители, – это "Тропа сказок": квест с загадками, который нужно пройти, чтобы попасть в усадьбу. Здесь действует пакетная система: гости приобретают программу, которую при желании можно дополнить отдельными развлечениями (прогулка на снегоходах, экскурсия на почту, роспись елочной игрушки и прочее). Минимальный пакет – "Сказка Деда Мороза", сюда входит тропа сказок, посещение парка и экскурсия по дому. В предновогодние дни стоимость для взрослых – 2 100 рублей, для школьников от 6 до 17 лет – 1 950, для детей от 3 до 5 лет – 1 300, малыши до 3 лет — бесплатно.

Более обширная программа – "В гости к Деду Морозу", которая также включает встречу с волшебником, фото на память и интерактивную игровую программу (взрослый билет – 2 950 рублей, школьники от 6 до 17 лет – 2 800 рублей, дети от 3 до 5 лет – 2 100 рублей, малыши до 3 лет — бесплатно). Также есть опция провести здесь саму новогоднюю ночь. Стоимость участия в праздничной программе – 1500 рублей (дети до 5 лет бесплатно, проживание и ужин в эту цену не входят).

Как добраться и сколько стоит: сначала поездом до станции Котлас (около 18–20 часов в пути и от 1 200 рублей за билет в одну сторону), а оттуда еще час на автобусе до Великого Устюга (цену уточнять на месте). Кроме того, РЖД анонсировали поезд "Мороз-экспресс", который будет отправляться 23, 25, 27 и 29 декабря, а также 2, 4 и 6 января с Ярославского вокзала и следовать напрямую до Великого Устюга. Билеты в продажу пока не поступили, цены тоже не объявлены, нужно следить на сайте РЖД.

Терем Снегурочки в Костроме

Если в Великом Устюге дом Деда Мороза, то Кострома считается родиной его внучки Снегурочки, и именно здесь находится ее терем. К Новому году здесь тоже подготовили праздничные программы, главная и самая популярная из них – "Интерактивная экскурсия": гостей ждут квесты и игры со сказочными персонажами, истории о новогодних традициях и кукольное представление. Стоимость участия в декабре-январе – 590 рублей для взрослых и 490 рублей для детей.

Программа "Морозная экскурсия" проходит в ледяной комнате (зипуны для тепла и смешных фото выдадут), здесь детей угостят снежным коктейлем, а взрослых чем-то покрепче. Стоимость — 450 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. Комбо из двух программ – 790 и 690 рублей соответственно.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ярославского вокзала, в пути около 4 часов в одну сторону, стоимость билетов – от 1 600 рублей.

Вотчина Талвиукко в Карелии

Фото: vk.com/Вотчина Талвиукко - Карельского Деда Мороза

Карельского Деда Мороза зовут Талвиукко, и его резиденция находится в красивом лесу неподалеку от Петрозаводска. На территории есть оленья ферма, питомник ездовых собак, праздничная фотозона и кафе, где подают чай с пирожками-калитками.

Здесь тоже есть несколько программ, которые включают в себя разные развлечения. Например, "Северная сага" – это посещение саамской деревни, оленьей фермы и собачьего питомника и покатушки на санях, но без встречи с самим Талвиукко (стоимость – 1000 рублей с человека). А вот программа "В гостях у Карельского Деда Мороза" предполагает посиделки с дедушкой и мастер-класс, где можно самому сделать новогоднюю игрушку (1 600 рублей для взрослых и школьников, а для малышей до 4 лет – 1 000 рублей). Бонусом можно покататься на снегоходах (от 4 000 рублей с человека за два часа, из которых час – это обучение и подготовка, а час – сама прогулка) и научиться управлять собачьей упряжкой (цена та же).

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Петрозаводска (1,5 часа в одну сторону и в среднем от 13 700 рублей за билеты туда и обратно), из города примерно полчаса на автобусе до поселка Чална и оттуда еще 500 метров пешком до вотчины.

Резиденция Кыш-Бабая в Татарстане

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Татарский Дед Мороз Кыш Бабай живет в резиденции в еловом лесу под Казанью вместе со своей внучкой Кар Кызы. Они одеты в национальные костюмы, причем, праздничный наряд самого Кыш Бабая зеленого цвета. Гостей здесь ждет тропа "Лес чудес" с загадками и квестами, кукольный спектакль, подарок, чак-чак и даже дорога из центра Казани на автобусе.

Стоимость зависит от даты, самые высокие цены в предновогодние дни (21–22 и 28–30 декабря, а также в дни каникул с 1 по 8 января): взрослый билет с трансфером – 2 550 рублей, для школьников – 2 950, для дошкольников – 2 200 рублей. Если трансфер не нужен, и вы добираетесь самостоятельно, то 2 150, 2 550 и 1 800 рублей, соответственно.

В стоимость входит: трансфер туда и обратно, сопровождение на транспорте резиденции, интерактивная игра лесной свиты на тропе (с участием 8 сказочных персонажей и 3 роботизированных), кукольное представление, сладкий новогодний подарок, свиток-грамота от Кыш Бабая и Кар Кызы, а также горячий чай с чак-чаком.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Казани – 1,5 часа в одну сторону и в среднем от 5 900 рублей за билеты туда и обратно, можно доехать поездом (с Казанского вокзала, около 12 часов в пути и от 1 200 рублей в одну сторону). От гостиницы "Татарстан" в Казани ежедневно с 1 декабря по 26 января ходит автобус. Рейсы отправляются в 09:00 и 11:00 к началу программ в 11:00 и 13:00 соответственно, дорога занимает чуть меньше двух часов в одну сторону. Билеты можно купить на официальном сайте.

Южная деревня Деда Мороза в Сочи

Фото: vk.com/Развлекательный комплекс ПИК 701 Сочи, гора Ахун

Дед Мороз тоже любит отдыхать от холода, поэтому построил себе резиденцию в Сочи. Здесь есть оленья ферма с северными и пятнистыми оленями и козами, домики Водяного, Бабы Яги и Домоседа Кузи и волшебная почта. Родителям предлагают привезти желанный подарок, чтобы Дед Мороз мог вручить именно его (сначала, конечно, нужно написать письмо и отправить его на почте, иначе как Дедушка узнает, что нужно подарить).

Стоимость участия в праздничной программе – 1 000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей, малыши до 4 лет – бесплатно.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Сочи – в среднем от 6 000 рублей в одну сторону и около 3,5 часа в пути. Общественный транспорт на гору Малый Ахун не ходит, на такси из аэропорта ехать примерно 20–25 минут.