Московская усадьба Деда Мороза откроет зимний сезон 9 ноября

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Московская усадьба Деда Мороза открывает зимний сезон 9 ноября. Гостей будут ждать интерактивно-экскурсионные программы, квесты и различные мастер-классы, передает пресс-служба усадьбы.

В столичной резиденции Деда Мороза откроется Академия Нового Года, где юные ученики смогут освоить навыки "снежкоделания", "волшебствотворения" и "желаньезагадывания". Ребят ждет квест с множеством интересных заданий и головоломок, а также диплом об окончании академии.

Кроме того, гостей ждет экскурсия "Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом", во время которой молодые сыщики познакомятся с различными героями мифов, легенд и сказок.

Также можно будет принять участие в мультимедийном квесте, в рамках которого ребята пройдут несколько игровых локаций на "Волшебной фабрике сладостей". Среди них – "Волшебный лифт", "Игрушечный", "Ореховый", "Шоколадный" и "Секретный" цеха и зал совета директоров.

Кроме того, гостей ждет "Путешествие по сказочной тропе", программу которого обновили к предстоящему сезону, добавив туда несколько сюрпризов.

Другая программа "Здравствуй, Дедушка Мороз!" пройдет в отдельном тереме. Там дети смогут индивидуально встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и рассказать им о своих мечтах, тайнах, о достижениях, а также прочитать стихотворение и получить подарок из рук зимнего волшебника.

Вход на уличные тематические мероприятия усадьбы Деда Мороза будет бесплатным для всех гостей. Более подробная информация доступна на официальном сайте dedmorozmos.ru.

Ранее стало известно, что в Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки. Ценники подскочили почти на 40%. Сейчас средний чек за час – 10 тысяч рублей, в новогоднюю ночь – 50 тысяч рублей.