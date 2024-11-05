Вместе с елками в Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки. Ценники подскочили почти на 40%. Сейчас средний чек за час – 10 тыс рублей. Если малыши ожидают визита волшебника в новогоднюю ночь, то такие чудеса обойдутся в 50 тысяч рублей.

Цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки могут меняться и в зависимости от места жительства заказчика. Влияют также качество программы и костюмов. Но если дедушка вдруг придет нетрезвым, то можно смело требовать свои деньги обратно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.