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05 ноября, 22:30

Экономика

Вместе с елками в Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

Вместе с елками в Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

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Москвичи стали заранее покупать билеты на новогодние представления

Вместе с елками в Москве подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки. Ценники подскочили почти на 40%. Сейчас средний чек за час – 10 тыс рублей. Если малыши ожидают визита волшебника в новогоднюю ночь, то такие чудеса обойдутся в 50 тысяч рублей.

Цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки могут меняться и в зависимости от места жительства заказчика. Влияют также качество программы и костюмов. Но если дедушка вдруг придет нетрезвым, то можно смело требовать свои деньги обратно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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