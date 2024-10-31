Экономист Остапкович объяснил снижение средней ставки по вкладам в РФ

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Снижение средней максимальной ставки по банковским депозитам связано со стандартной коррекцией данных, а в целом в экономике сохраняется тенденция к росту ставок. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее Центробанк сообщил, что во второй декаде октября средняя максимальная ставка по депозитам в РФ уменьшилась на 0,12 процентного пункта – до 19,66% годовых. Снижение произошло впервые за семь месяцев. До этого 25 октября регулятор повысил ключевую ставку до рекордных показателей – с 19 до 21%.

По словам Остапковича, такие данные не тенденция, а просто ситуационная коррекция.



Георгий Остапкович директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Возможно, какое-то количество банков до этого повысили резко ставку и сейчас немного скорректировали вниз.

"Тенденция будет к тому, что в ближайшее время ставка по депозитам повысится", – подчеркнул экономист.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что доход по банковскому вкладу до 150 тысяч рублей не облагается налогом. Если прибыль больше, придется заплатить налог в 13%. А при сумме выше 5 миллионов рублей – 15%.