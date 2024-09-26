Юрист Билялова рассказала, на какой доход с банковского вклада начисляется налог

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Заплатить налог с банковского вклада можно в приложении или на сайте ФНС, а также в банке. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Ранее ФНС начала рассылать россиянам уведомления о необходимости уплатить налог на доходы от вкладов за 2023 год.

Юрист уточнила, что налог необходимо уплатить, если доход от процентов за год превышает необлагаемую сумму – она, в свою очередь, является переменной величиной. Зависит она от максимального размера ключевой ставки Центробанка и рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей × на максимальное значение ключевой ставки ЦБ (в 2023 году она составила 15%).



Анастасия Билялова юрист Необлагаемая налогом сумма в этом году составляет 150 тысяч рублей. Если доход по процентам выше – придется заплатить.

При совокупном годовом доходе до 5 миллионов рублей ставка налога составит 13%. Свыше этой суммы – 15%.

"Не облагается налогом прибыль по вкладам со ставкой до 1% годовых, а также доход по счетам эскроу (для покупателей строящейся недвижимости)", – указала специалист.

Посмотреть налоговое уведомление можно в личном кабинете на сайте налоговой службы. Уплатить налог можно там же, в приложении ФНС, или в банке до 2 декабря 2024 года, заключила она.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно ему с 1 января 2025 года в РФ появятся пять ставок НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от уровня годового дохода. При этом базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода не более 2,4 миллиона рублей в год.