Депутат Чаплин: россияне могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры

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Максимальная сумма вычета за покупку и отделку квартиры составляет два миллиона рублей на одного человека, который платит НДФЛ в размере 13%. Об этом в разговоре с News.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что это сумма фиксирована на всю жизнь. Россиянин может подать заявление на несколько объектов недвижимости, но общий вычет не превысит установленный лимит.

По его словам, данное правило применяется к жилью, купленному после 1 января 2014 года. Для недвижимости, приобретенной до этой даты, вычет предоставляется только на один объект, даже если его стоимость меньше двух миллионов рублей. Государство возместит 13% от суммы вычета, максимум – 260 тысяч рублей, уточнил Чаплин.

Депутат предупредил, что вычет получить можно только за отделку жилья. То есть если квартира в новостройке, куплена у застройщика и продавалась без отделки. Причем этот факт должен быть зафиксирован в договоре, подчеркнул он.

Если же часть работ выполняет застройщик, продолжил Чаплин, то документ должен разделять стоимость квартиры и отделки. Вычет можно получить за проектирование и составление сметы, покупку строительных материалов и оплату работы мастеров. Услуги дизайнеров интерьера и покупка мебели вычету не подлежат, добавил он.

Депутат рекомендовал гражданам обратиться к разделу 43.3 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), где указаны отделочные работы, за которые можно получить вычет. Среди них – укладка плитки, установка дверей и окон, монтаж кухонного гарнитура и другое. В договоре и актах нужно использовать формулировки классификатора, чтобы не было вопросов со стороны налоговой инспекции, посоветовал Чаплин.

"Для подтверждения расходов сохраняйте все чеки, договоры, акты и расписки, включая электронные чеки. На отделочные работы заключайте договоры с индивидуальными предпринимателями или компаниями, которые официально зарегистрированы и платят налоги", – высказался он.

Также парламентарий отметил, что подрядчики не будут против оформления вычета, стоимость работ не вырастет, а они предоставят все необходимые документы. Вычет на отделку можно оформить совместно с вычетом на покупку жилья. Подать заявление можно через работодателя или самостоятельно с декларацией 3-НДФЛ, подытожил он.

Ранее группа депутатов от партии "Справедливая Россия – За правду" внесла в ГД законопроект, предлагающий возмещение 20% от стоимости путевки в детские лагеря. При этом компенсация не может превышать 20 тысяч рублей. Инициатива поспособствует обеспечению доступности отдыха и оздоровления детей. Дополнения предлагается внести в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".