В Госдуму внесен проект о 20% кешбэке за путевки в детские лагеря

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Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий возмещение 20% от стоимости путевки в детские лагеря. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

При этом возмещение денег не может превышать 20 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке. Инициатива поспособствует обеспечению доступности отдыха и оздоровления детей. Дополнения предлагают внести в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".

В материалах к проекту указали, что этот закон является основным документом в области обеспечения прав детей на отдых, но он не обеспечивает механизм развития сферы отдыха и оздоровления детей, как отдельного кластера.

По мнению авторов инициативы, "туристический кешбэк" был бы полезен не только покупателям путевок, но и организациям, предоставляющим соответствующие услуги.

При этом все расходы должны финансироваться из федерального бюджета. Например, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что для нововведения понадобится выделить дополнительно около 5 миллиардов рублей.

Проект также обязывает кабмин разрабатывать и ежегодно утверждать федеральную программу отдыха и оздоровления детей, в которую должны включаться основные показатели развития сферы детского отдыха и оздоровления детей на год и двухлетний плановый период.

В свою очередь, франция ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. Его смогут оформить родители, бабушки или опекуны за оплату путевки и проезда как для своих детей, так и для внуков или подопечных.

Более того, налоговый вычет будет учитывать расходы на проезд до лагеря и обратно. Все изменения планируется внести в Налоговый кодекс страны.

