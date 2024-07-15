Партия ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за детские путевки в летние лагеря

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В России предложили ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. Об этом франция ЛДПР в Госдуме сообщила в телеграм-канале.

В публикации сослались на данные соцсопросов, согласно которым 34% детей проводят это лето в городе. Летние лагеря же смогут посетить всего 5,3 миллиона детей из 26 миллионов юных россиян, так как многие родители не смогли оплатить путевку для ребенка. В этом году цена путевки в летний лагерь варьируется от 30 до 150 тысяч рублей, указали в ЛДПР.

Предлагаемый налоговый вычет смогут оформить родители, бабушки или опекуны за оплату путевки и проезда как для своих детей, так и для внуков или подопечных. Более того, налоговый вычет будет учитывать расходы на проезд до лагеря и обратно. Все изменения планируется внести в Налоговый кодекс страны.

Ранее Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, которые имеют двух и более детей. На нее смогут рассчитывать люди, которые проживают на территории РФ, являются налоговыми резидентами и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году.

Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в субъекте страны по месту жительства. Нововведения затронут не только родителей, но и усыновителей, опекунов и попечителей с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет.