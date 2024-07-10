Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает Минфин.

Ставка составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита установлена на уровне 12 миллионов рублей, для остальных регионов – 6 миллионов рублей.

Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей – в остальных регионах. При этом в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Первоначальный взнос составит 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Отмечается, что семейная ипотека по ставке 6% продлена по поручению президента России Владимира Путина.

Также министерство предлагает увеличить бюджетные ассигнования на семейную ипотеку в 2024 году на 66,2 миллиарда рублей.

8 июля Владимир Путин попросил правительство РФ и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Глава государства напомнил, что сейчас существует несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный и общий для семей. По словам Путина, общий вычет должен рассчитываться до всех остальных, чтобы не получилось так, что все посчитали, а уже нечего было вычитать.

Недавно Путин подписал указ, согласно которому программы по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будут продлены еще до 1 июля 2031 года. Таким образом, мера поддержки распространится на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

