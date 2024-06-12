Путин продлил на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: 123RF/fabiobalbi

Владимир Путин подписал указ, по которому программы по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будет продлена еще до 2031 года. Документ размещен на портале правовой информации.

Таким образом, соответствующая мера поддержки распространится на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого должен быть заключен кредитный договор, продлевается до 1 июля 2031 года.

Ранее Софвед одобрил продление закона о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 года 2030 года. Инициатива предполагает увеличение расходов федерального бюджета до 2030 года на 647,59 миллиарда рублей, из которых 47,8 миллиарда рублей полагается на 2024-й, 87,4 миллиарда рублей – на 2025-й, 92,1 миллиарда рублей – на 2026-й, 97,07 миллиарда рублей – на 2027-й, 102,24 миллиарда рублей – на 2028-й, а также 107,64 миллиарда рублей и 113,34 миллиарда рублей на 2029 и 2030 год соответственно.

Помимо этого, законом будет исключены организации, уполномоченные АО "Дом.РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты, так как среди них участили случае мошенничества при реализации мер господдержки граждан.

Закон также исключает возможность использовать выплаты на погашение ипотеки для жилого помещения, признанного непригодным для проживания. При этом при приобретении земельного участка для строительства жилого дома выплату граждане будет получать только после регистрации права собственности на постройку.

