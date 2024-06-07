Мутко заявил о рисках для рынка новостроек в РФ в 2026–2027 годах

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Спрос и предложение на российском рынке новостроек, несмотря на завершение льготной ипотеки, будут сбалансированы в ближайшие пару лет за счет стартовавших проектов и семейной ипотеки. Вместе с тем есть опасения по ситуации на рынке жилья в 2026–2027 годах. Об этом заявил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко.

В 2023 году при поддержке спроса за счет льготной ипотеки застройщиками было выведено на рынок 49 миллионов квадратных метров новостроек, а за пять месяцев этого года – еще 19 миллионов "квадратов".

Мутко назвал это беспрецедентными показателями. По его словам, в стройке впервые за долги годы находится 113 миллионов квадратных метров жилья, причем 33% из них уже распроданы. При этом доля проданного жилья среди проектов в высокой степени готовности еще выше: в объектах с плановым вводом в этом году распродано 60% площадей, в 2025 году – треть.

"Получается, на рынке, несмотря на завершение программы льготной ипотеки, будет наблюдаться некий дефицит новостроек на продажу. Даже если спрос во втором полугодии от граждан снизится, мы считаем, что он будет сбалансирован с предложением благодаря семейной ипотеке", – цитирует Мутко РИА Новости.

Он отметил, что уже на сегодняшний день порядка половины продаж новостроек происходит за счет семейной ипотеки. По прогнозам аналитиков, данная программа при определенной модернизации станет главным драйвером и поддержкой спроса на жилье в РФ.

Вместе с тем, добавил Мутко, вызывают тревогу перспективы для рынка новостроек в 2026–2027 года, когда задел распроданных проектов жилья закончится. По его словам, при текущем уровне ключевой ставки стоимость рыночной ипотеки запредельно высока.

"Но я надеюсь, что ситуация будет меняться, тем более что ЦБ подтвердил, что планирует в 2026 году выйти на траекторию инфляции в 4%. Если это произойдет, то и ипотечный рынок выйдет в ровный тренд развития", – подчеркнул глава "Дом.РФ".

Мутко также призвал подумать о людях, которые не смогут взять ипотеку по высоким рыночным ставкам. Для этого, к примеру, необходимо заниматься развитием арендного рынка и смотреть, что еще можно сделать для индивидуального жилищного строительства.

Глава "Дом.РФ" заключил, что ипотечный рынок в РФ должен прийти к модели, при которой 75% кредитов будет приходиться на рыночную ипотеку и только четверть – на льготные программы.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ограничить на 20% норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, для урегулирования цен на жилье и повышения его доступности.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям будут продлены на 7 лет. Соответствующий документ был разработан в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.