"Известия": прибыль российских девелоперов могут ограничить из-за роста цен на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для урегулирования цен на жилье и повышения его доступности норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, предлагают ограничить на 20%. С соответствующим предложением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает газета "Известия".

По ее словам, такое решение может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке. Кроме того, как уточнила Разворотнева, похожая практика использовалась при строительстве в СССР.

Однако для того чтобы вынести окончательное решение по этому вопросу, предварительно необходимо проводить экспертизу высокомаржинальных проектов и считать затраты на строительство, после чего разрешать продажу недвижимости.

В свою очередь, одна аналитическая компания провела исследование, касающееся роста цен на жилье в России. Так, на 20 мая 2024 года на первичном рынке за последние пять лет цены выросли в 2,2 раза. При этом доля материальных затрат, таких как материалы, детали и конструкции, снизилась в 1,7 раза – с 45 до 27%. При это доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, напротив, увеличилась на 54%.

Ранее Госдума приняла закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки на 7 лет. Программу было решено продлить для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Средства россияне могут направить на полное или частичное погашение ипотечного кредита.