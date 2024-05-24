Банк России зафиксировал перегрев на первичном рынке жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центробанк зафиксировал перегрев на рынке первичного жилья, указывая на сохранение дисбаланса в ценах на новое и вторичное жилье. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В Банке России уточнили, что о перегреве цен свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда. В первом квартале 2024 года индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель – 1%.

По данным Банка России, у большинства проектов жилищного строительства есть запас прочности к снижению выручки от продаж и увеличению сроков реализации. Однако это поспособствует адресности льготных программ, постепенному сокращению неравенства между первичным и вторичным рынками жилья и поддержанию доступности жилья для россиян.

По данным Росстата, на 1 апреля 2024 года разница между средним уровнем цен в РФ на первичном и вторичном рынках достигла 55%.

До этого эксперт по продаже недвижимости Валерий Кочетков рассказала, что с 1 мая 2024 года на первичном рынке вырастет спрос в связи с приближением даты окончания программы льготных ипотек. По его словам, интерес к новостройкам во втором квартале будет на 50% выше, чем в первом.