Обама помог Байдену выйти со сцены на предвыборном концерте

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Бывший президент США Барак Обама помог действующему главе Белого дома Джо Байдену покинуть сцену после встречи со сторонниками на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространившиеся в соцсетях видео.

После завершения мероприятия Байден и Обама стояли на сцене прощаясь с гостями. В какой-то момент экс-президент США уже начал направляться в сторону выхода, однако Байден продолжал неподвижно стоять и улыбаться. Тогда Обаме пришлось за руку довести действующего лидера США до выхода со сцены.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась вынуждена вернуть начавшего "блуждать" Джо Байдена к коллегам во время саммита "Большой семерки" (G7). Инцидент произошел после того, как в рамках саммита выступили парашютисты.

До этого Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов, который отмечается 19 июня. Президент США стоял без движения до того момента, пока брат Джорджа Флойда, который был рядом с ним, не заметил это и не дотронулся до него в попытке отвлечь Байдена.