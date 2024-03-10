Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

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Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком, сообщает РИА Новости.

"Америка допустила ошибку. Мы охотились за бен Ладеном (экс-главарем запрещенной в России международной террористической группировки Аль-Каида – ред.) до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", – заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что не жалуется на память, и тут же назвал главу Египта президентом Мексики.

До этого Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

При этом американские США все чаще требуют проверить Байдена на деменцию. Письмо с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест на умственные способности, якобы подписали уже 84 республиканца из палаты представителей.