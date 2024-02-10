Врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти много тестов на здравомыслие до выборов – СМИ

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Президент США Джо Байден должен пройти много тестов на умственные способности, после чего с их результатами следует ознакомить американских граждан. Об этом заявил конгрессмен Ронни Джексон, работавший ранее врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

"Ему нужен не один проверочный тест. Ему нужна целая серия когнитивных тестов", – приводит его слова газета New York Post.

По словам Джексона, общественность должна видеть результаты объективно проведенных тестов. Он уточнил, что не ставит никаких диагнозов и не говорит, что у Байдена болезнь Альцгеймера, мультиинфарктная деменция или болезнь Паркинсона.

Врач считает, что проблемы нынешнего президента обусловлены возрастом.

"Он шаркает, когда ходит, у него заплетается язык, он забывает, где он и что он делает. Он не может запомнить имена и даты", – подчеркивает Джексон.

По его мнению, такой человек не может быть лидером страны с ядерным арсеналом.

Ранее спецпрокурор Роберт Хур, расследовавший дело о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом, пришел к выводу, что лидер США хранил документы "по невинной ошибке" из-за слабой памяти. Согласно отчету спецпрокурора, который тот опубликовал публично, на допросе Байден не мог вспомнить, когда он был вице-президентом и даже не помнил, когда скончался его сын.

До этого стало известно, что почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена. Исследовательская организация Rasmussen Reports сообщила, что 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума.



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