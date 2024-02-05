Почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена – опрос

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Почти две трети граждан США считают, что умственные способности президента Джо Байдена демонстрируют снижение. Таковы результаты соцопроса, который провела исследовательская организация Rasmussen Reports.

Согласно исследованию, 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума. Лишь 33% опрошенных заявили о том, что не согласны с данным утверждением. Кроме того, большинство опрошенных согласились, что СМИ в Штатах пытаются скрыть спад в когнитивных способностях президента.

В опросе принимали участие 943 совершеннолетних жителя США, которые также заявили о намерении голосовать на президентских выборах в текущем году.

Ошибки 81-летнего Байдена часто становятся предметом разговоров в Сети и споров о его возрасте. Так, ранее Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время своего выступления.

До этого у Байдена не вышло самостоятельно покинуть сцену после своего выступления. В конце своей речи американский лидер попытался найти выход, после чего к нему подошел помощник и подсказал, куда стоит идти.

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