Туман с видимостью до 200 метров накроет Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман с видимостью до 200–500 метров прогнозируется в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ночь на вторник, 1 сентября. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, туман продлится с 23:00 31 августа до 07:00 1 сентября. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров при движении. Кроме того, в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра.

МЧС просит жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что бабье лето придет в Москву в середине сентября. Оно задержится не более чем на пять суток, после чего в городе ожидается "настоящая осень".

При этом, по словам синоптиков, сентябрь в Центральной России будет относительно теплым. Температура превысит норму на 1–2 градуса.