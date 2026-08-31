Затяжные дожди и похолодание ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Затяжные дожди и похолодание до 15–17 градусов придут в столицу в предстоящие выходные, 5–6 сентября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что кратковременные дожди ожидаются в Москве уже со среды, 2 сентября. При этом столбики термометров опустятся до 19–21 градуса.

В субботу и воскресенье в район Ярославля – Вологды придет циклон, который затронет и Москву, добавил Шувалов. Осадки, по его словам, будут уже квазиосенними.

Тем временем в течение рабочей недели, 31 августа – 4 сентября, гроз и проливных дождей в столице не прогнозируется. Как рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, осадки будут кратковременными и затронут не все районы города.

При этом вторник, 1 сентября, станет наиболее теплым днем. Температура может подняться до 23,5 градуса.