Байден хранил секретные бумаги по невинной ошибке из-за проблем с памятью – спецпрокурор

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Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому хранил документы "по невинной ошибке". К такому выводу пришел спецпрокурор Роберт Хур, сообщает РИА Новости.

"В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок", – указано в опубликованном отчете спецпрокурора.

Так, согласно отчету, в первый день интервью лидер США забыл, когда перестал быть вице-президентом. Во второй день Байден не смог вспомнить, когда срок его вице-президентства начался.

Помимо прочего, глава Белого дома во время общения с командой спецпрокурора не помнил, когда скончался его сын, указано в документе.

По мнению прокурора, с учетом описанных обстоятельств, забывчивость Байдена относительно хранившихся в его гараже в доме в штате Делавэр документах закономерна и является "невинной ошибкой", а не намеренной попыткой нарушить закон.

Кроме того, в отчете оценили, что в случае суда над Байденом, он будет представлять себя присяжным так же, как и в ходе опросов – как пожилой мужчина, заслуживающий сочувствия, с благими намерениями и слабой памятью.

Ранее стало известно, что Хур не будет по итогам завершенного расследования предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что глава Белого дома "умышленно хранил" секретные документы. Он отчитался, что в этом деле нет оснований для предъявления уголовных обвинений.

Секретные документы в частном офисе Байдена обнаружили 11 января прошлого года. Вторая партия секретных документов была впоследствии найдена в гараже личного дома президента в Уилмингтоне.

