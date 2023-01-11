В частном офисе Байдена обнаружили секретные документы – СМИ

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В офисе президента США Джозефа Байдена в его аналитическом центре нашли секретные документы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи", – заявил Байден.

Отмечается, что документы были немедленно переданы в национальный архив. Минюст США занят проверкой того, как они попали в частный офис.

Байден также заявил, что не знает содержимого секретных документов. По его словам, он со своими помощниками в полной мере сотрудничает с Минюстом США.

Хранение секретных документов в прошлом году стало причиной для обыска поместья экс-президента США Дональда Трампа. Сам Трамп назвал обыск нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года.

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