Экс-президент США Дональд Трамп проиграл суд по делу о секретных документах. Он хотел, чтобы предложенный им эксперт изучил бумаги, найденные в поместье, и выяснил, нет ли там адвокатской тайны. Ранее суд пошел навстречу, но в ходе нового заседания это решение отменили.

Поместье Трампа обыскали в начале августа 2022 года. Бывшего президента подозревают в незаконном использовании и уничтожении служебных материалов. Считается, что он мог нарушить федеральный закон о шпионаже. Сам Трамп утверждает, что все документы он рассекретил еще будучи президентом. По его словам, глава государства может сделать это, просто подумав об этом.

Трампа также подозревают в уклонении от уплаты налогов, все его декларации в данный момент изучает конгресс. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.