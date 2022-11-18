МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел российских пленных

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международные организации должны осудить расстрел пленных российских солдат боевиками ВСУ и провести детальное расследование этого инцидента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование", – заявила она.

Захарова отметила, что Запад не обращает никакого внимания на бесчеловечные и жестокие преступления украинских военных в отношении военнослужащих ВС РФ. По ее словам, одобрение такой антигуманной политики делает США и ЕС соучастниками преступлений неонацистов.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Москва неоднократно сигнализировала международному сообществу об этой проблеме, отмечая, в частности, случаи распространения видеозаписей пыток и убийств, совершенных бойцами ВСУ.

"Речь идет не только о бойцах "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация. – Прим. ред.) и других радикальных организаций, а о военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы командиров", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что приверженность украинских военнослужащих неонацистской идеологии убедительно доказывает преступную суть киевского режима. Также она выразила уверенность, что все причастные к этому преступлению будут установлены и найдены.

Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, в свою очередь, заявил, что запечатленные на видео действия солдат ВСУ безусловно являются военным преступлением. Он подчеркнул, что российская сторона будет требовать от ООН его публичного осуждения.

Ранее в ООН заявили, что видео изучают в Управлении Верховного комиссара по правам человека.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

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