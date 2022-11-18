В ООН заявили, что изучают видео с убийством военнопленных РФ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже изучает видеозаписи с убийством российских военнопленных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее в Сети распространились видео, на которых видно, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь заявил, что Россия будет требовать реакции от мирового сообщества на расправу, совершенную ВСУ. Он также отметил, что информация о случившемся будет разослана политикам, журналистам и международным организациям, в том числе ОБСЕ и Совету Европы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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