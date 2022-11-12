Пленные бойцы ВСУ признались в убийствах мирных жителей – СК РФ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пленные бойцы ВСУ признались в убийствах мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России, публикуя видеозаписи с допросов.

"Следователи <...> допросили <...> военнослужащих, которые в марте–апреле 2022 года выполняли незаконные приказы своего командования. Их вина доказана комплексом следственных действий и экспертиз", – говорится в сообщении.

В ходе допроса украинский военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Алексей Томилин рассказал, как он и его сослуживец выстрелили в затылок пенсионерке Галине Харитоновой в Мариуполе за то, что она высказала слова поддержки в адрес России. Помимо этого, Томилин обвиняется в убийстве еще двоих мирных жителей.

Командир 74-го батальона ВСУ Артур Пустовойт признался, что выстрелил на поражение в безоружного мужчину. Военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов нанес смертельные удары мирному жителю, который был задержан украинскими военными в поселке Мирный.

Как отмечают российские следователи, карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.

"В показаниях украинских военнослужащих нет ни доли раскаяния или сожаления. Все признания схожи", – говорится в сообщении.

Ранее пленный командир ВСУ Владимир Лепихин рассказал, что зимой украинские боевики собираются организовать наступление на Белгородскую и Курскую области. По словам военного 53-й отдельной механизированной бригады, на территории РФ работают диверсанты, которые оставляют вооружение и взрывчатку для того, чтобы реализовать полномасштабное наступление.

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