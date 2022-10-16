ВСУ обстреляли школу в Ясиноватой в ДНР

Фото: телеграм-канал "Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко"

Вооруженные силы Украины обстреляли школу в Ясиноватой Донецкой народной республики. Об этом сообщил мэр Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины – Прим. ред.) обстреляли Яковлевскую школу (Ясиноватский район). Повреждены окна и фасад здания. Пострадавших нет", – отметил Шевченко.

Мэр уточнил, что за последнюю неделю в городе подверглись обстрелу с украинской стороны две школы и детский сад.

Ранее украинские военные обстреляли эвакуационные группы. Они выводили беженцев из населенных пунктов в ДНР. Отмечалось, что в результате ЧП есть погибшие и раненые.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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