Село Красное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – говорится в его публикации.

Однако губернатор рассказал, что есть разрушения на территории местной школы, учащиеся которой сейчас находятся на дистанционной форме обучения.

Глава муниципального образования и оперативные службы продолжают оценивать ущерб.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.

До этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Тишанка. Отмечалось, что осколками были повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

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