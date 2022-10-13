13:21Происшествия
Село Красное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – говорится в его публикации.
Однако губернатор рассказал, что есть разрушения на территории местной школы, учащиеся которой сейчас находятся на дистанционной форме обучения.
Глава муниципального образования и оперативные службы продолжают оценивать ущерб.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.
До этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Тишанка. Отмечалось, что осколками были повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!