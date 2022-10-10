Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, в результате обстрела погибла пожилая женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие – женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Белгородском регионе слышны взрывы. В областном оперштабе пояснили, что звуки взрывов в Белгороде и пригородных районах связаны с уничтожением боеприпасов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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