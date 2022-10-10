В Белгородской области объяснили звуки взрывов уничтожением боеприпасов

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Звуки взрывов в Белгороде и пригородных районах связаны с уничтожением боеприпасов, рассказали в областном оперштабе.

10 октября в Сети появилась информация о том, что в Белгородском регионе слышны взрывы.

"В Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне", – передает РИА Новости сообщение оперштаба.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Тишанки со стороны ВСУ. В результате повреждены оказались два автомобиля, никто из людей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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