В результате обстрела белгородского села пострадала девушка – губернатор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Село Бирюч Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадала девушка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона также пообещал сообщить детальную информацию позже.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области на две недели продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Таким образом, он будет действовать до 22 октября. Также до этого числа в Белгородской области действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

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