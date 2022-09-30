В Белгородской области сработала система ПВО – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле в настоящее время уточняют оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области 14 человек пострадали в результате детонации боеприпаса. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В Белгородской области был продлен желтый уровень террористической опасности. Предупреждение действует до 7 октября. Также продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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