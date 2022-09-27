ВСУ обстреляли белгородское село Зиборовка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Зиборовка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пока был в военкомате, поступило сообщение об обстреле села Зиборовка. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым выехали на место. Есть повреждения различной степени в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях, а также в кровле школы", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в настоящее время школа переведена на дистанционную форму обучения. В результате обстрела никто не пострадал, обошлось без жертв. Оперативные службы совершают подомовой обход.

Ранее Гладков сообщил, что желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября. По словам главы региона, в ночь на четверг, 22 сентября, в Белгороде сработала система ПВО. Данные о пострадавших и разрушениях, отметил он, сейчас уточняются.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Белгородские школы в приграничной зоне перешли на дистанционное обучение

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