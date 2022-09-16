Один человек погиб при обстреле города Валуйки в Белгородской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле города Валуйки в Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. <...> На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из-за атаки повреждена подстанция. Нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных домов и трех машин. По словам Гладкова, социальные объекты будут переведены на резервные источники питания.

Накануне ВСУ обстреляли село Нехотеевка под Белгородом. В результате повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар.

До этого обстрелу со стороны Украины подверглось белгородское село Борки. Как сообщал губернатор, снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.