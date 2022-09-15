Белгородский губернатор сообщил об обстреле второго за день села

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Нехотеевка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар", – отметил губернатор.

По его словам, территория автомобильной заправочной станции повреждения не получила.

До этого подверглось обстрелу со стороны Украины село Борки в Белгородской области. По словам главы региона, снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет.

Также ранее Гладков сообщил, что приграничное село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Администрация Белгородского района, в котором расположено село, организовала эвакуацию местных жителей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

