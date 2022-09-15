ВСУ вновь обстреляли село Красный Хутор Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Красный Хутор Белгородского района вновь подверглось обстрелу со стороны военных ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. По докладу главы поселения, новые разрушения есть в 14 домовладениях", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Жителей улиц вдоль границы отселили накануне.

Ранее Оперштаб Белгородской области сообщил, что село Борки подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

