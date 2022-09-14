Власти Белгородской области опровергли данные об обстреле погранпункта в Шебекино

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Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов опроверг данные об обстреле со стороны ВСУ пограничного пункта.

"Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Жданов призвал доверять лишь официальным источникам информации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничное село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, администрация Белгородского района, в котором расположено село, организовала эвакуацию местных жителей. Губернатор пояснил, что граждан вывозят на безопасное расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

