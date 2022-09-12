Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

17:35
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Один человек погиб и четыре пострадали при обстреле села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, погибшей оказалась гражданка Украины 1942 года рождения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести. При этом трое из пострадавших являются украинцами, а еще один – жителем Логачевки.
Гладков отметил, что, по предварительным данным, в селе частично разрушены хозяйственные постройки, частные домовладения, повреждены автомобили и линия электропередачи.
"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее глава Белгородской области рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, системы ПВО сбили над городом два украинских снаряда. В результате была повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике. По словам Гладкова, никто не пострадал.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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