Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб и четыре пострадали при обстреле села Логачевка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшей оказалась гражданка Украины 1942 года рождения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести. При этом трое из пострадавших являются украинцами, а еще один – жителем Логачевки.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, в селе частично разрушены хозяйственные постройки, частные домовладения, повреждены автомобили и линия электропередачи.

"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее глава Белгородской области рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, системы ПВО сбили над городом два украинских снаряда. В результате была повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике. По словам Гладкова, никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.