Глава СК РФ поручил возбудить дело после обстрела поселка в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК России, из-за обстрелов восемь домов, хозпостройки и автомобиль получили повреждения, а также в районе удара нет электроснабжения.

Перечисленные факты будут зафиксированы и расследованы. Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям причастных к произошедшему лиц.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в понедельник утром, 12 сентября, ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино Курской области.

По его словам, район обстрела обесточен. Кроме того, поврежден газопровод. Специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

