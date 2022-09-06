Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области

Фото: официальный сайт администрации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Уважаемые куряне! В Курской области действие желтого уровня опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября", – говорится в его публикации.

Старовойт призвал жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и ​​беспилотных летательных аппаратах попросил сообщать по номеру 112.

Ранее глава Курской области сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Теткино. По его словам, в районе села разорвался 21 снаряд. В результате удара загорелся трансформатор зернотока, из-за чего поселок был обесточен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.