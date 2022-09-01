ВСУ обстреляли приграничные села в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные села Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области, говорится в сообщении областного правительства в телеграм-канале.

"Все они, к счастью, закончились недолетами. Пострадавших и разрушений нет. Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в селах Гордеевка и Алексеевка учебный год в школах начался в дистанционном режиме.

В конце июля обстрелу со стороны Украины подверглись села Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области. В результате погиб один человек. Как уточнял тогда Гладков, был зафиксирован прилет пяти снарядов.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в Западном Крыму. Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что пострадавших и повреждений не было.

До этого система ПВО и корабельная артиллерия сработали в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, огнем противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник.