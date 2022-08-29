В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

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Действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили еще на 15 суток, до 13 сентября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе на основании информации правоохранительных органов принял решение о продлении желтого уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продлевается с 18:00 29 августа на 15 суток", – написал он.

По словам Развожаева, данная мера носит исключительно профилактический характер.

Повышенный уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота 31 июля. Глава города тогда отметил, что правоохранительные органы контролируют обстановку в городе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

