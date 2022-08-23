Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании систем ПВО в районе мыса Херсонес

Фото: телеграм-канал "ЧП/Севастополь"

Системы ПВО работают в районе мыса Херсонес в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы города, поводов для беспокойства нет.

Ранее Развожаев сообщил, что беспилотник сбили над морем в Севастополе.

Накануне стало известно, что беспилотник был сбит на подлете к Севастополю на большой высоте. Губернатор призвал сохранять спокойствие и отметил, что город надежно защищен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

