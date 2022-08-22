Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО на подходах к Бельбеку

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Российская противовоздушная оборона сработала возле аэродрома Бельбек, поразив цели, летевшие со стороны Украины, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие", – написал он.

Он призвал местных жителей не снимать и не выкладывать в Сеть видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съемки.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар. С помощью контрбатарейного огня подавляются позиции вражеской артиллерии.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

