В Севастополе огнем ПВО уничтожен беспилотник

Фото: телеграм-канал Mash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО, уничтожив беспилотник. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава города заявил, что в настоящий момент находится на рабочем месте в правительстве. Он заявил, что в Севастополе сработала ПВО и корабельная артиллерия.

"История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие", – написал глава города.

Накануне Развожаев также сообщил о возможном уничтожении беспилотника на северо-западе Севастополя, в районе аэропорта Бельбек. В результате инцидента никто не пострадал.