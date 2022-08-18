Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над городом

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на северо-западе города мог быть сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат", – заявил Развожаев.

Губернатор Севастополя заявил, что в результате инцидента не было произведено разрушений. Никто не пострадал.

Михаил Развожаев призвал сохранять спокойствие и доверять информации проверенных источников.

Ранее советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков заявил, что в Керчи могла сработать система противовоздушной обороны. Он уточнил, что опасности для города и Крымского моста нет.