Жителям Крыма, чьи дома пострадали из-за ЧП, выплатят до 100 тыс рублей

14:08
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей получат люди, дома которых были повреждены в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Выплаты будут 10, 50, 100 тысяч. Это планово. То, что внепланово, оценивает каждая комиссия, дает свои предложения. <...> Федеральный центр в случае необходимости помощь окажет, если надо будет, и нормативно", – приводит РИА Новости его слова.
Кроме того, помощь будет оказана военнослужащим, чьи дома также пострадали от инцидента.
По словам главы Крыма, в настоящее время уточняются процессуальные моменты.
"Коллеги из министерства обороны, Следственного комитета, военной прокуратуры дадут исчерпывающую информацию о причинах инцидента, кто виноват, какие конкретно технические средства участвовали в этом инциденте", – подчеркнул Аксенов.
Утром 16 августа в администрации села Майского на севере Крыма заявили, что в районе населенного пункта произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.
Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.
Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место происшествия, сообщил, что в результате взрывов пострадали два человека. По его словам, их жизни ничего не угрожает.
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