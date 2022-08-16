Два человека пострадали в результате ЧП в воинской части в Крыму

Фото: телеграм-канал Baza

В результате детонации боеприпасов в воинской части в районе Майского в Крыму пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, прибывший на место происшествия.

"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, на месте ЧП работают экстренные службы, а также силы МЧС, военные и росгвардейцы. Кроме того, ситуацию на месте отслеживают вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко и глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

"По мере поступления новых данных буду информировать о развитии ситуации", – добавил Аксенов.

Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.